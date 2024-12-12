«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на матч 6-го тура Лиги Европы

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Тоттенхэм».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.39.

«12 декабря на стадионе «Айброкс» в Глазго состоится матч с интригующей вывеской шотландско–английского противостояния в рамках 6-го тура общего этапа Лиги Европы — «Глазго Рейнджерс» против «Тоттенхэм Хотспур». Встречаются ближайшие соседи по турнирной таблице. После пяти проведённых матчей «джерс» и «шпоры» занимают восьмое и девятое места, имея равные показатели по победам (по 3), ничьим (1), поражениям (1) и, естественно, по набранным очкам — по 10. У «Рейнджерс» забито 12 мячей, пропущено шесть, разница «+6»; у «Тоттенхэма» мячи 10–6, разница «+4». За счёт лучшей разницы (это первый критерий в определении победителя в случае равенства очков) хозяева находятся в таблице выше гостей.

Шотландцы, начав свою нынешнюю еврокампанию двумя матчами в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, где они уступили дорогу киевскому «Динамо» (0:2 и 1:1), перешли в основной турнир Лиги Европы, в котором на выезде дважды выиграли: у шведского «Мальмё» 2:0 и французской «Ниццы» 4:1, а также сыграли вничью в Пирее с греческим «Олимпиакосом» 1:1; дома «джерс» взяли только три очка из шести возможных, крупно выиграв у румынского ФКСБ 4:0 и крупно проиграв французскому «Олимпику» из Лиона 1:4.

«Тоттенхэм» в родных стенах «выбил» семь очков из девяти: победы над азербайджанским «Карабахом» 3:0 и нидерландским «Алкмаром» 1:0 и драматичная ничья с «Ромой» 2:2, когда гости ушли от поражения в компенсированное время. В гостях «шпоры» одолели в Будапеште «Ференцварош» 2:1 и уступили в Стамбуле «Галатасараю» 2:3.

Главный тренер «Хотспур» австралиец Ангелос Постекоглу возвращается (пусть всего на один вечер) в Глазго, надеясь успешно противостоять «Рейнджерс», как это он делал с «Селтиком», когда возглавлял этот клуб и приводил его к двум победам в шотландском Премьершипе, к двум в Кубке лиги и одном Кубке Шотландии.

С «Рейнджерс» «Селтик» Постекоглу встречался 11 раз во всех трёх шотландских турнирах: шесть побед, две ничьих и три поражения. Причём в последнем 11-м матче Постекоглу, в мае 2023-го на «Айброксе», «джерс» разгромили «кельтов» 3:0.

Сегодня и «Рейнджерс», и «Тоттенхэм» имеют неплохие шансы напрямую попасть в 1/8 финала Лиги Европы, но для этого надо побеждать. А вот с победами дела у обоих клубов обстоят не лучшим образом.

«Рейнджерс» в Премьершипе занимает третье место после 15 туров, имея 32 очка и отставая от единолично лидирующего «Селтика» на 11 очков. С чемпионскими мечтами, судя по всему, «рейнджерам» надо расставаться, а вот возможность стать вице-чемпионом и попасть в квалификацию Лиги чемпионов вполне реальна.

У «Тоттенхэма» ситуация весьма похожа: до первого места, где находится «Ливерпуль», как до Луны — расстояние в 15 очков (20 против 35, да ещё у «красных» игра в запасе), но побороться за попадание в лигочемпионский квартет — очень даже возможно. Однако на «шпор» в данный момент обрушился водопад травм — 10 футболистов, среди которых основной вратарь Гульельмо Викарио, два центральных защитника Кристиан Ромеро и Микки ван де Вен, нападающие Ришарлисон и Бреннан Джонсон.

Поэтому сложно назвать фаворита предстоящего матча. «Рейнджерс», выступающий в родных стенах? «Тоттенхэм», самозабвенно атакующий по принципам «Энджбола»? Поставим на ТБ 3.5», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».