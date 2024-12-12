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«Астана» — «Челси»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги конференций

«Астана» — «Челси»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги конференций
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги конференций «Астана» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» и его тотал больше 1.5 за 1.53.

«Астане» второй год подряд не удалось вернуть себе титул чемпиона Казахстана. В этом сезоне команда Григория Бабаяна до последнего тура вела борьбу за чемпионство, но «Кайрат» своего не упустил. Зато в конце ноября «Астане» покорился другой трофей — Кубок лиги Казахстана, в финале они уверенно переиграли «Женис» 2:0. В Лиге конференций казахстанская команда пока смотрится неплохо, четыре очка в четырёх турах и всё ещё в зоне плей-офф.

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» попал в Лигу конференций через квалификацию, пусть и имел некоторые проблемы в матчах с «Серветтом». На групповом этапе лондонцы уже заиграли согласно своему статусу, четыре тура — четыре победы, общая разница 18:3 и ожидаемая первая строчка. В чемпионате Англии дела идут тоже неплохо, вторая строчка с отставанием всего в четыре очка от «Ливерпуля», а вот в Кубке лиги участие «Челси» завершил, проиграв «Ньюкаслу» 0:2.

Фаворит «Челси», и явный, но есть два момента, которые надо учесть. Первый — сезон в Казахстане давно позади и «Астана» не может быть в игровом тонусе. Второй — расстояние от Лондона, которое англичанам нужно преодолеть, и какой состав они возьмут в это путешествие. И всё же даже резервисты гостевой команды не должны иметь проблем», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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