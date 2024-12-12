«Аякс» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы 12 декабря

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Аякс» — «Лацио».

Ставка: победа «Аякса» 2:1 за 7.80.

«В 6-м туре Лиги Европы пройдёт интересный матч между «Аяксом» и «Лацио». Римляне сейчас лидируют в турнире. Но я всё равно тут больше верю в успех амстердамцев.

Лидерство «Лацио» в ЛЕ пока не единоличное. В активе у него 13 очков — столько же и у «Атлетика» с «Айнтрахтом». Они втроём и делят первое место. «Лацио» забил больше них — 11 голов. Но это далеко не первый показатель во всём турнире.

К слову, как раз «Аякс» имеет больше всего забитых мячей в турнире — 13. Правда, это место он делит с «Галатасараем», который отличался столько же. Сам же клуб из Амстердама идёт сейчас на шестом месте. Все испортил ему последний матч в 5-м туре, когда представитель Нидерландов проиграл «Реалу Сосьедад» (0:2).

До этого «Аякс» шёл на серии без поражений — три победы и одна ничья. Поделил очки он со «Спартой» Прага (1:1). Выиграл же коллектив у «Бешикташа» (4:0), «Карабаха» (3:0) и у «Маккаби» Тель Авив (5:0). Как видим, трижды амстердамцы побеждали, оставляя свои ворота в неприкосновенности.

«Лацио» тоже в прошлом туре ЛЕ потерял очки — сыграл вничью с «Лудогорцем» (0:0). До этого римляне шли на серии из четырёх побед — 3:0 с «Динамо» Киев, 4:1 с «Ниццей», 2:0 с «Твенте» и 2:1 с «Порту».

Статистика матчей в домашних турнирах у соперников в этой паре тоже схожая. Недавно они, почти только выигрывая, допустили по одному поражению. «Аякс» в прошлом туре уступил АЗ (1:2), «Лацио» же в Серии А недавно был обыгран «Пармой» (1:3). В подавляющем числе остальных встреч оба коллектива выигрывали — они сейчас борются за лидерство в своих лигах.

Я тут всё-таки верю больше в «Аякс». Во-первых, мотивации у него больше — он идёт ниже, необходимо догонять лидеров. «Лацио» же и так стоит первым. Плюс римляне провели два последних тяжёлых матча с «Наполи» в разных турнирах. Пусть «Лацио» в них и выигрывал, но тратил он на это всё равно много сил», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».