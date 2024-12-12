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«Виктория» Пльзень — «Манчестер Юнайтед»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги Европы

«Виктория» Пльзень — «Манчестер Юнайтед»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги Европы
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги Европы «Виктория» Пльзень — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Виктории» с форой (+1) за 1.88.

«Виктория» Пльзень и «Манчестер Юнайтед» сыграют друг с другом в 6-м туре Лиги Европы. Конечно же, это команды совершенно разного уровня, очки нужны им обеим. Кстати, после пяти матчей они набрали одинаковое количество очков — по девять.

Команда из Чехии в последних 14 домашних матчах не проиграла ни разу. При этом она имеет 10 побед и четыре ничейных результата. «Виктория» достаточно крепкая, опытная. Она вряд ли будет выставлять полуосновной состав тут, потому что для каждой команды небольшой, скажем так, очень важно участие в еврокубках. Это деньги за участие, за заработанные очки, это всё идёт в кассу. Ну и, конечно, второй момент — это возможность показать себя европейским скаутам для того, чтобы в дальнейшем сделать шаг вперёд.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» после смены тренера провёл пять матчей — две победы, два поражения и ничейка. То есть пока Рубен Аморим присматривается, ищет оптимальный вариант состава. И, скорее всего, сейчас состав будет не тот, который играл в последних двух матчах, в которых «МЮ» потерпел поражения.

Поэтому здесь я рассмотрел бы вариант с хорошим коэффициентом на победу «Виктории» Пльзень с форой (+1)», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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