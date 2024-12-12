Беларусь — Казахстан: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Первого канала

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч Кубка Первого канала Беларусь – Казахстан.

Ставка: ТМ 5 за 3.28.

«Хороший шанс для Казахстана зацепить ничью в основное время либо даже выиграть с минимальной разницей. Да, по мастерству сборная Беларуси сильнее. Но фактор усталости никуда не деть. Абсолютное большинство белорусов серьезно вымотаны после нагрузок, выпавших в потогонном календаре регулярки КХЛ. И минское «Динамо», и российские клубы лиги по ходу сезона активно задействуют тех, кто вызван Дмитрием Квартальновым на питерский международный турнир.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала Кубок Первого канала . Кубок Первого канала 12 декабря 2024, четверг. 14:30 МСК Беларусь Не начался Казахстан Кто победит в основное время? П1 X П2

Казахстанцы пошли иным путём. Минимум игроков «Барыса» (всего двое), ставка на кадры из национального чемпионата и ВХЛ. Понятно, что они свежее не только физически, но и морально — такой шанс проявить себя многим выпадает раз в жизни. Повышенное рвение, быстрые ноги и умение тренерского штаба «сушить» нападение команд-соперниц. Это три козыря, которые могут сыграть в пользу Казахстана, одновременно превратив матч в не слишком яркое зрелище – максимум четыре шайбы на двоих», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».