Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Беларусь — Казахстан: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Первого канала

Беларусь — Казахстан: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч Кубка Первого канала Беларусь – Казахстан.

Ставка: ТМ 5 за 3.28.

«Хороший шанс для Казахстана зацепить ничью в основное время либо даже выиграть с минимальной разницей. Да, по мастерству сборная Беларуси сильнее. Но фактор усталости никуда не деть. Абсолютное большинство белорусов серьезно вымотаны после нагрузок, выпавших в потогонном календаре регулярки КХЛ. И минское «Динамо», и российские клубы лиги по ходу сезона активно задействуют тех, кто вызван Дмитрием Квартальновым на питерский международный турнир.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2024, четверг. 14:30 МСК
Беларусь
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Казахстанцы пошли иным путём. Минимум игроков «Барыса» (всего двое), ставка на кадры из национального чемпионата и ВХЛ. Понятно, что они свежее не только физически, но и морально — такой шанс проявить себя многим выпадает раз в жизни. Повышенное рвение, быстрые ноги и умение тренерского штаба «сушить» нападение команд-соперниц. Это три козыря, которые могут сыграть в пользу Казахстана, одновременно превратив матч в не слишком яркое зрелище – максимум четыре шайбы на двоих», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android