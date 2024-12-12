Беларусь — Казахстан: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Первого канала

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч Кубка Первого канала Беларусь – Казахстан.
Ставка: ТМ 5 за 3.28.
«Хороший шанс для Казахстана зацепить ничью в основное время либо даже выиграть с минимальной разницей. Да, по мастерству сборная Беларуси сильнее. Но фактор усталости никуда не деть. Абсолютное большинство белорусов серьезно вымотаны после нагрузок, выпавших в потогонном календаре регулярки КХЛ. И минское «Динамо», и российские клубы лиги по ходу сезона активно задействуют тех, кто вызван Дмитрием Квартальновым на питерский международный турнир.
Казахстанцы пошли иным путём. Минимум игроков «Барыса» (всего двое), ставка на кадры из национального чемпионата и ВХЛ. Понятно, что они свежее не только физически, но и морально — такой шанс проявить себя многим выпадает раз в жизни. Повышенное рвение, быстрые ноги и умение тренерского штаба «сушить» нападение команд-соперниц. Это три козыря, которые могут сыграть в пользу Казахстана, одновременно превратив матч в не слишком яркое зрелище – максимум четыре шайбы на двоих», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».