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Россия 25 — Сборная мира КХЛ: ставка Анатолия Емелина на игру Кубка Первого канала

Россия 25 — Сборная мира КХЛ: ставка Анатолия Емелина на игру Кубка Первого канала
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч Кубка Первого канала «Россия 25» – Сборная мира КХЛ.

Ставка: ТБ 6 за 1.97.

«Достаточно взглянуть на вратарскую бригаду «сборной мира» — и становится понятно, что ставка на шесть или более заброшенных в матче является почти гарантированным выигрышем. Смит и Рыбар в текущем сезоне КХЛ пропускают куда больше трёх за игру, а над способностями динамовца Миски создавать неприятности для своей команды давно уже смеётся вся хоккейная общественность. Сборная России не просто выиграет, а сделает это результативно, с уверенной разницей в счёте.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Россия 25
Не начался
Сборная мира КХЛ
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П1
X
П2

Ведь никакой недооценки соперника со стороны нашей команды не будет. Во-первых, фактор домашних трибун погонит игроков вперёд. Во-вторых, у матча слишком много околохоккейных подтекстов. В сборной все знают, как важно обыграть созданную лигой команду легионеров. По мастерству атаки хозяева Кубка Первого канала намного сильнее, что и скажется на итоговом счете», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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