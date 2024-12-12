«Россия 25» — Сборная мира КХЛ: ставка Владимира Плющева на матч 12 декабря

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч Кубка Первого канала «Россия 25» – Сборная мира КХЛ.

Ставка: ТМ 5.5 за 2.17.

«Первый игровой день на Кубке Первого канала часто выходит для сборной России не только тяжёлым, но и не слишком результативным. Давит ответственность за исход, сыгранности не хватает, а фактор симбиоза с заполненным дворцом начинает эффективно работать только к выходным. Не стал бы ждать от матча праздничного хоккея, вряд ли увидим разгромный либо двузначный счёт.

Наша сборная, скорее всего, победит легионеров – но это будет не слишком зрелищно и с разницей «+1» или «+2». У обоих соперников слабым местом как минимум в четверг будет атака. В «сборной мира» слишком много игроков, которые по ходу клубного сезона либо откровенно проваливаются в своих командах, либо в лучшем случае не феерят. Лучших иностранных звёзд в Петербург КХЛ привезти не смогла. Если в воротах команды Романа Ротенберга выйдет ещё и один из сильнейших вратарей осени Подьяпольский, то хозяева турнира вообще могут сыграть на «ноль». Но вот забивать они при этом тоже будут со скрипом. Просто посмотрите, как играл после возвращения с Дальнего Востока базовый клуб сборной СКА. Три шайбы в двух матчах, причём соперниками были отнюдь не железобетонное «Динамо» и аутсайдер «Барыс». Нападающие невских армейцев не в лучшей форме, и ход на Кубке Первого канала они наберут ближе к выходным. А в предстоящей встрече зрители увидят не больше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».