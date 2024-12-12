Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Россия 25» — Сборная мира КХЛ: ставка Владимира Плющева на матч 12 декабря

«Россия 25» — Сборная мира КХЛ: ставка Владимира Плющева на матч 12 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч Кубка Первого канала «Россия 25» – Сборная мира КХЛ.

Ставка: ТМ 5.5 за 2.17.

«Первый игровой день на Кубке Первого канала часто выходит для сборной России не только тяжёлым, но и не слишком результативным. Давит ответственность за исход, сыгранности не хватает, а фактор симбиоза с заполненным дворцом начинает эффективно работать только к выходным. Не стал бы ждать от матча праздничного хоккея, вряд ли увидим разгромный либо двузначный счёт.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Россия 25
Не начался
Сборная мира КХЛ
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наша сборная, скорее всего, победит легионеров – но это будет не слишком зрелищно и с разницей «+1» или «+2». У обоих соперников слабым местом как минимум в четверг будет атака. В «сборной мира» слишком много игроков, которые по ходу клубного сезона либо откровенно проваливаются в своих командах, либо в лучшем случае не феерят. Лучших иностранных звёзд в Петербург КХЛ привезти не смогла. Если в воротах команды Романа Ротенберга выйдет ещё и один из сильнейших вратарей осени Подьяпольский, то хозяева турнира вообще могут сыграть на «ноль». Но вот забивать они при этом тоже будут со скрипом. Просто посмотрите, как играл после возвращения с Дальнего Востока базовый клуб сборной СКА. Три шайбы в двух матчах, причём соперниками были отнюдь не железобетонное «Динамо» и аутсайдер «Барыс». Нападающие невских армейцев не в лучшей форме, и ход на Кубке Первого канала они наберут ближе к выходным. А в предстоящей встрече зрители увидят не больше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android