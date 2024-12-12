«Виктория Пльзень» — «МЮ»: прогноз Павла Погребняка на матч общего этапа Лиги Европы
Поделиться
Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Лиги Европы «Виктория Пльзень» — «Манчестер Юнайтед»:
Ставка: ТБ 3 за 2.11.
«Противостояние статистически равных соперников. У обеих команд по девять очков и почти одинаковая разница забитых и пропущенных мячей.
Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Чешская команда хоть и аутсайдер, но на своём небольшом стадионе будет сопротивляться. Звёздных игроков нет, но «Виктория» показывает неплохие результаты в последних матчах.
«Манчестер Юнайтед» пока в процессе восстановления после тен Хага. Задача Аморима — исправить ужасную игру в защите и вывести команду в плей-офф.
Моя ставка — ТБ 3 за 2.11», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».
Материалы по теме
Комментарии
- 12 декабря 2024
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:28
-
15:00
-
14:42
-
14:00
-
13:19
-
13:00
-
12:00
-
11:38
-
11:00
-
10:52
-
10:11
-
10:00
-
09:23
-
08:42
-
08:00
- 11 декабря 2024
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:12
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:19
-
14:00
-
13:41
-
13:00
-
12:17
-
12:00
-
11:30
-
11:22