«Виктория Пльзень» — «МЮ»: прогноз Павла Погребняка на матч общего этапа Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Лиги Европы «Виктория Пльзень» — «Манчестер Юнайтед»:

Ставка: ТБ 3 за 2.11.

«Противостояние статистически равных соперников. У обеих команд по девять очков и почти одинаковая разница забитых и пропущенных мячей.

Чешская команда хоть и аутсайдер, но на своём небольшом стадионе будет сопротивляться. Звёздных игроков нет, но «Виктория» показывает неплохие результаты в последних матчах.

«Манчестер Юнайтед» пока в процессе восстановления после тен Хага. Задача Аморима — исправить ужасную игру в защите и вывести команду в плей-офф.

Моя ставка — ТБ 3 за 2.11», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».