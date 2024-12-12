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«Виктория Пльзень» — «МЮ»: прогноз Павла Погребняка на матч общего этапа Лиги Европы

«Виктория Пльзень» — «МЮ»: прогноз Павла Погребняка на матч общего этапа Лиги Европы
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Лиги Европы «Виктория Пльзень» — «Манчестер Юнайтед»:

Ставка: ТБ 3 за 2.11.

«Противостояние статистически равных соперников. У обеих команд по девять очков и почти одинаковая разница забитых и пропущенных мячей.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чешская команда хоть и аутсайдер, но на своём небольшом стадионе будет сопротивляться. Звёздных игроков нет, но «Виктория» показывает неплохие результаты в последних матчах.

«Манчестер Юнайтед» пока в процессе восстановления после тен Хага. Задача Аморима — исправить ужасную игру в защите и вывести команду в плей-офф.

Моя ставка — ТБ 3 за 2.11», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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