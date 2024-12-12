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«Рома» — «Брага»: ставка Игоря Семшова на игру 6-го тура Лиги Европы

«Рома» — «Брага»: ставка Игоря Семшова на игру 6-го тура Лиги Европы
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги Европы «Рома» — «Брага».

Ставка: «Брага» не проиграет за 2.05.

«Матч «Рома» – «Брага» пройдёт в рамках 6-го тура Лиги Европы. Римляне играют на своём поле и приходят в себя после тренерских перестановок, которые всегда оказывают эффект на состояние команды.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Брага
Брага, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Под руководством Клаудио Раньери команда показала уверенную игру в последнем матче Серии А, победив «Лечче» со счётом 4:1. Однако до стабильности римлянам ещё далеко — в шести играх до этого, если учесть разные турниры, «Рома» потерпела поражения. Так что оценить решение руководства о смене тренера сможем только на дистанции.

«Брага» демонстрирует неплохую результативность, но также испытывает проблемы в защите. Команда в последнем матче Лиги Европы разгромила «Хоффенхайм» со счётом 3:0, а в местном чемпионате обыграла АФС и разошлась ничьей с «Эшторилом».

«Рома», несмотря на то что взяла курс на исправление, пока что далека от оптимальных кондиций. Скорее, ожидается равный футбол. Поэтому поставим на то, что «Брага» не проиграет в этом матче», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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