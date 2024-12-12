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«Олимпиакос» — «Твенте»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги Европы в Греции

«Олимпиакос» — «Твенте»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги Европы в Греции
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Олимпиакос» — «Твенте».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.84.

«После двух подряд сезонов без титула чемпиона «Олимпиакос» настроен серьёзно. После 14 туров команда Хосе Луиса Мендилибара лидирует в Греции и имеет трёхочковое преимущество перед преследователями. В Лиге Европы дела чуть хуже, но после пяти туров в активе есть восемь очков, а единственное поражение было в 1-м туре в Лионе. Очков могло бы быть и больше, но ничья в Румынии точно была вне планов.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Твенте» в чемпионате Нидерландов выглядит блекло, команда идёт на пятой строчке после 15 матчей. О титуле речь уже не идёт, отрыв до ПСВ уже 14 очков, а игра «Твенте» вызывает больше вопросов. В последнем туре играли на выезде в Эйндховене, смотрелись неплохо, но 1:6 и очередное досадное поражение. В Лиге Европы всё ещё хуже, три ничьих и два поражения. Таким образом, у нидерландцев три очка и место за пределами зоны плей-офф.

Греки и в чемпионате, и в Лиге Европы выглядят хорошо, а вот нидерландцы пока сезон проваливают. Для «Твенте» неудача в предстоящем матче может стать фатальной и лишить их плей-офф. При этом «Олимпиакосу» вполне по силам замахнуться и на прямую путёвку в 1/8 финала. Поэтому мы можем увидеть более рисковый футбол и, как следствие, немало голов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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