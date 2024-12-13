«Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 2.28.

Сезон для «Миннесоты» складывается лучше не придумаешь. Она возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Дикари» проиграли только один из семи предыдущих матчей. У «Эдмонтона» расположение в турнирной таблице менее привлекательное из-за провального начала сезона. Однако «нефтяники» нашли свою игру и здорово прибавили на последнем отрезке. Выиграли шесть из семи предыдущих встреч. Уступили на выезде «Вегасу» (0:1).

В 28 матчах «нефтяники» забили 84 гола, но и пропустили немало — 80. На последнем отрезке сезона защита стала лучше справляться со своими обязанностями, однако это не в последнюю очередь обусловлено попаданием на удобных соперников. Меньше месяца назад дома «Эдмонтон» уступил «Миннесоте» со счётом 3:5.

На ТБ 6.5 шайбы предлагается хороший коэффициент. Только 1 из 12 последних очных встреч получилась малорезультативной. Скорее всего, в этот раз команды вновь порадуют зрелищным результативным хоккеем. Мастерство нападающих преобладает над надёжностью защитников и голкиперов.