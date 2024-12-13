«Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогнозы букмекеров на матч 14 декабря

14 декабря, в субботу, на «Энфилде» в матче 16-го тура чемпионата Англии встретятся «Ливерпуль» и «Фулхэм». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Главный арбитр — Тони Харрингтон.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.34, что примерно равно 74% вероятности.

Победа «Фулхэма» оценивается коэффициентом 8.70 — приблизительно 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.10, что составляет около 15%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Фулхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.