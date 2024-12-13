Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогнозы букмекеров на матч 14 декабря

«Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогнозы букмекеров на матч 14 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

14 декабря, в субботу, на «Энфилде» в матче 16-го тура чемпионата Англии встретятся «Ливерпуль» и «Фулхэм». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Главный арбитр — Тони Харрингтон.

Материалы по теме
Гвардиоле и Анчелотти рано отчаиваться! А Слот уже в фаворитах Лиги чемпионов
Гвардиоле и Анчелотти рано отчаиваться! А Слот уже в фаворитах Лиги чемпионов

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.34, что примерно равно 74% вероятности.

Победа «Фулхэма» оценивается коэффициентом 8.70 — приблизительно 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.10, что составляет около 15%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Фулхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Материалы по теме
«Вальядолид» — «Валенсия». Берём коэффициент 3.60 в чемпионате Испании
«Вальядолид» — «Валенсия». Берём коэффициент 3.60 в чемпионате Испании
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android