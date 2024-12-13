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«Ювентус» — «Венеция»: прогноз букмекеров на матч в Турине

«Ювентус» — «Венеция»: прогноз букмекеров на матч в Турине
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В субботу, 14 декабря, на стадионе «Альянц» в Турине состоится матч 16-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Венеция». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитом туринцев. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.37, что приблизительно равно 72% вероятности.

Победа «Венеции» оценивается коэффициентом 9.30 (около 10% вероятности). На ничью можно поставить за 5.30 (18%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Турине. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

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