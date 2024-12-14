Названы шансы «Реала» обойти «Барселону» в чемпионате Испании

14 декабря в Мадриде состоится матч 17-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Райо Вальекано» и «Реал». Стартовый свисток на стадионе «Вальекас» прозвучит в 23:00 мск.

В случае победы «Реал» обойдёт «Барселону» и возглавит турнирную таблицу.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.64, что приблизительно равно 60% вероятности.

Победа «Райо Вальекано» оценивается коэффициентом 6.20 — в районе 15%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00, что составляет около 25%.

В то же время аналитики считают, что матч «Райо Вальекано» — «Реал Мадрид» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.