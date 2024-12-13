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«Вальядолид» — «Валенсия»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Вальядолид» — «Валенсия»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Вальядолид» — «Валенсия».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.58.

«Матч между «Вальядолидом» и «Валенсией» пройдёт в рамках 17-го тура Ла Лиги. Совсем недавно «Вальядолид» потерпел болезненное поражение от «Атлетико» (0:5). Затем последовала победа в Кубке Испании над «Авилой» (4:2) и поражение от «Лас-Пальмаса» (1:2). «Валенсия» в последних матчах уступила «Мальорке» (1:2) и «Райо Вальекано» (0:1), но при этом обыграла «Эхеа» (3:1) в Кубке страны.

Испания — Примера . 17-й тур
13 декабря 2024, пятница. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды обменялись победами. «Валенсия» была сильнее на домашнем поле — 2:1, а «Вальядолид» забрал свой домашний матч — 1:0.

Обе команды показывают малорезультативный футбол. Вряд ли в битве аутсайдеров Ла Лиги мы увидим много забитых мячей. Поставим на тотал меньше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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