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Эксперты назвали фаворитов Лиги чемпионов после 6-го тура общего этапа

Эксперты назвали фаворитов Лиги чемпионов после 6-го тура общего этапа
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В Лиге чемпионов позади остался 6-й тур общего этапа. Командам осталось сыграть по два матча, после чего мы узнаем команды, которые пройдут напрямую в плей-офф, а также клубы, которые попадут в стыковые матчи.

По оценке аналитиков, главный фаворит — «Ливерпуль», на его победу можно сделать ставку с коэффициентом 5.00. Команда Арне Слота выиграла все шесть матчей и возглавляет турнирную таблицу.

На «Барселону» или «Арсенал» можно поставить за 6.50. Каталонцы набрали 15 очков, у лондонцев 13 баллов, они идут вслед за лидером.

Шансы «Реала» оценили в 7.00, а на «Манчестер Сити» предлагают поставить за 8.00. При этом гранды пока находятся далеко от лидеров. Испанский клуб на 20-й позиции, а англичане и вовсе на 22-м месте. И те и другие наверняка не попадут в первую восьмёрку команд.

Поставить на мюнхенскую «Баварию» можно с коэффициентом 8.50, а на «Интер» дают котировку 15.00. Вероятность успеха леверкузенского «Байера» оценили в 20.00.

На чемпионство «ПСЖ» Матвея Сафонова можно сделать ставку за 40.00. Пока что парижане идут на 25-м месте, что не позволяет им попасть даже в стыковые матчи.

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