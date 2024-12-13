Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы мадридского «Реала» попасть в топ-8 общего этапа Лиги чемпионов

Эксперты назвали шансы мадридского «Реала» попасть в топ-8 общего этапа Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

В Лиге чемпионов позади остался 6-й тур общего этапа. Командам осталось сыграть по два матча, после чего мы узнаем команды, которые пройдут напрямую в плей-офф, а также клубы, которые попадут в стыковые матчи.

На мадридский «Реал» можно поставить за 7.00. При этом вероятность того, что команда Карло Анчелотти попадёт в топ-8, невелика: поставить на такое развитие событий можно за 36.00. Сейчас «Реал» идёт на 20-й позиции, набрав девять очков. От восьмого места команда отстаёт на четыре балла. При этом клубу из Мадрида осталось сыграть дома с «Зальцбургом» и на выезде с «Брестом».

«Реал» в этом сезоне накрыла череда травм, команде не хватает ротации в игре на несколько фронтов. Есть проблемы и с тем, как адаптируется Килиан Мбаппе.

Материалы по теме
Гвардиоле и Анчелотти рано отчаиваться! А Слот уже в фаворитах Лиги чемпионов
Гвардиоле и Анчелотти рано отчаиваться! А Слот уже в фаворитах Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android