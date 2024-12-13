Эксперты назвали шансы мадридского «Реала» попасть в топ-8 общего этапа Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов позади остался 6-й тур общего этапа. Командам осталось сыграть по два матча, после чего мы узнаем команды, которые пройдут напрямую в плей-офф, а также клубы, которые попадут в стыковые матчи.

На мадридский «Реал» можно поставить за 7.00. При этом вероятность того, что команда Карло Анчелотти попадёт в топ-8, невелика: поставить на такое развитие событий можно за 36.00. Сейчас «Реал» идёт на 20-й позиции, набрав девять очков. От восьмого места команда отстаёт на четыре балла. При этом клубу из Мадрида осталось сыграть дома с «Зальцбургом» и на выезде с «Брестом».

«Реал» в этом сезоне накрыла череда травм, команде не хватает ротации в игре на несколько фронтов. Есть проблемы и с тем, как адаптируется Килиан Мбаппе.