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Эксперты назвали шансы «Манчестер Сити» попасть в топ-8 общего этапа Лиги чемпионов

Эксперты назвали шансы «Манчестер Сити» попасть в топ-8 общего этапа Лиги чемпионов
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В Лиге чемпионов позади остался 6-й тур общего этапа. Командам осталось сыграть по две встречи, после чего мы узнаем команды, которые пройдут напрямую в плей-офф, а также клубы, которые попадут в стыковые матчи.

На чемпионство «Манчестер Сити» можно сделать ставку с коэффициентом 8.00. При этом шансы попасть в топ-8 у команды Пепа Гвардиолы мизерные — на такой расклад можно сделать ставку с котировкой 1000.00. Сейчас «горожане» находятся на 22-м месте. До восьмого места отставание в пять очков, более того, всего одно очко превосходства у команды Гвардиолы над клубами, которые не попадают в стыковые матчи на данный момент.

В оставшихся турах «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «ПСЖ» и примет дома «Брюгге». Сейчас английский клуб находится в кризисе, «горожане» одержали всего одну победу в последних 10 встречах.

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