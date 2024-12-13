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«Вальядолид» — «Валенсия»: кто фаворит матча чемпионата Испании, прогнозы

«Вальядолид» — «Валенсия»: кто фаворит матча чемпионата Испании, прогнозы
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13 декабря в городе Вальядолид состоится матч 17-го тура Примеры, в котором встретятся клуб легендарного Роналдо «Вальядолид» и «Валенсия». Стартовый свисток на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» прозвучит в 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Валенсии» предлагается с коэффициентом 2.55, что приблизительно равно 38% вероятности. Победа «Вальядолида» оценивается коэффициентом 3.33 — в районе 29%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.00, что составляет около 33%.

Испания — Примера . 17-й тур
13 декабря 2024, пятница. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики уверены, что матч «Вальядолид» — «Валенсия» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

Из-за неудовлетворительных результатов «Вальядолид» расстался с Пауло Пессолано. Наставник был отправлен в отставку после крупного домашнего поражения от «Атлетико» (0:5). Вины Пессолано в том, что клуб легендарного бразильца Роналдо замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании, нет. Ему нужно было больше ресурсов. Бело-фиолетовых смена тренера не взбодрила. В предыдущем туре Примеры они уступили конкуренту по борьбе за выживание «Лас-Пальмасу» (1:2).

У «Валенсии» дела идут не сильно лучше: предпоследняя строчка в чемпионате. Однако с увольнением Рубена Барахи не торопятся. Боссы поддерживают специалиста и верят, что у него получится наверстать упущенное. У «летучих мышей» несколько игр в запасе. Временами им просто не хватает везения. В предыдущем туре «оранжевые» очень обидно уступили «Райо Вальекано» (0:1). Они нанесли в шесть раз больше ударов в створ, но пропустили после подачи с углового. Георгий Мамардашвили не дотянулся до мяча. Вдобавок голкипер «Ливерпуля», выступающий на правах аренды за «Валенсию», получил травму и выбыл примерно на три недели.

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