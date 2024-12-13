Эксперты назвали фаворитов Лиги Европы после 6-го тура общего этапа

В Лиге Европы завершился 6-й тур общего этапа, командам осталось провести по два матча. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

Эксперты считают главным фаворитом «Тоттенхэм», сделать ставку на английский клуб можно за 5.00. Пока что команда Ангелоса Постекоглу идёт на девятой позиции, отставая от лидера на пять очков.

Шансы «МЮ» оценили котировкой 5.50. У команды Рубена Аморима 12 очков и седьмое место. Дальше в списке букмекеров идёт «Атлетик» из Бильбао, который набрал 16 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице.

За 8.00 можно поставить на чемпионство команды, которая сейчас лидирует, — итальянского «Лацио». Вероятность того, что победит «Реал Сосьедад», оценили в 9.00. Баски пока идут 12-ми с 10 очками. Шансы «Лиона» и «Айнтрахта» оценили котировкой 13.00. Команды занимают четвёртое и пятое места, набрав по 13 баллов в шести матчах.