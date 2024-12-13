Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали фаворитов Лиги Европы после 6-го тура общего этапа

Эксперты назвали фаворитов Лиги Европы после 6-го тура общего этапа
Аудио-версия:
Комментарии

В Лиге Европы завершился 6-й тур общего этапа, командам осталось провести по два матча. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

Эксперты считают главным фаворитом «Тоттенхэм», сделать ставку на английский клуб можно за 5.00. Пока что команда Ангелоса Постекоглу идёт на девятой позиции, отставая от лидера на пять очков.

Шансы «МЮ» оценили котировкой 5.50. У команды Рубена Аморима 12 очков и седьмое место. Дальше в списке букмекеров идёт «Атлетик» из Бильбао, который набрал 16 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице.

За 8.00 можно поставить на чемпионство команды, которая сейчас лидирует, — итальянского «Лацио». Вероятность того, что победит «Реал Сосьедад», оценили в 9.00. Баски пока идут 12-ми с 10 очками. Шансы «Лиона» и «Айнтрахта» оценили котировкой 13.00. Команды занимают четвёртое и пятое места, набрав по 13 баллов в шести матчах.

Материалы по теме
Гвардиоле и Анчелотти рано отчаиваться! А Слот уже в фаворитах Лиги чемпионов
Гвардиоле и Анчелотти рано отчаиваться! А Слот уже в фаворитах Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android