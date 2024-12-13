«Арсенал» — «Эвертон»: дата матча АПЛ, кто фаворит, ставки и коэффициенты

В субботу, 14 декабря, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Эвертон». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.25, что можно представить как 80% вероятности. Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 13.50 (менее 10% вероятности). На ничейный исход дают коэффициент 6.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Эмирейтс». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Ливерпульский клуб до удачной встречи с «Вулверхэмптоном» (4:0) сидел без побед на протяжении пяти матчей. При этом на данном отрезке у него получилось забить всего лишь один раз. Да и вообще с реализацией у команды всё не так хорошо. К слову, меньше в АПЛ забил только замыкающий таблицу «Саутгемптон».

А теперь посмотрите на «Арсенал». Победы над «Ноттингем Форест (3:0), «Спортингом» (5:1), «Вест Хэм Юнайтед» (5:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0). На буднях же лондонский коллектив встречался в Лиге чемпионов с «Монако», где выступает Александр Головин, и выиграл со счётом 3:0. Причём счёт мог быть и крупнее.