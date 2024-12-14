«Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид.

Ставка: «Реал» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.98.

Все последние девять очных встреч получились близкими, в четырёх из них «молнии» сумели зацепиться за очки. Вряд ли мадридское дерби подарит много забитых мячей. «Реал» ослаблен кадровыми потерями и играет без привычной уверенности.

Хотя после досадного поражения от «Атлетика» из Бильбао (1:2) «сливочные» разгромили «Жирону» (3:0) и победили возглавляющую турнирную таблицу чемпионата Италии «Аталанту» (3:2). Один из голов бергамаскам забил Килиан Мбаппе. На 36-й минуте он покинул поле из-за травмы.

Анчелотти возвращается к наработкам прошлого сезона, в котором были выиграны Лига чемпионов и Примера. На международной арене дела поправили, пора навёрстывать в первенстве. «Барселона» часто теряла очки. «Сливочные» не упустят шанс возглавить турнирную таблицу. Возьмём П2 + ТМ 4.5 мяча. От мадридского дерби не стоит ждать много голов. Зато наверняка будет много борьбы и эмоций.