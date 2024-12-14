«Майнц» — «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Майнц» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» + тотал больше 2.5 гола за 2.07.

Под занавес прошлого сезона «Майнц» набрал отличный ход. Теперь осваивается в середине турнирной таблицы — занимает девятое место. Доставлять проблемы крепким командам «карнавальщики» умеют. Хотя исполнительского мастерства и, как следствие, стабильности не хватает.

Мюнхенцы одержали результативные победы в пяти из шести последних очных встреч. Даже несмотря на травму Гарри Кейна, подопечные Венсана Компани делают уверенные шаги к победе в чемпионате Германии. Отрыв от идущего на втором месте франкфуртского «Айнтрахта» составляет шесть очков. В предыдущем туре Бундеслиги они уверенно победили «Хайденхайм» (4:2), затем в Лиге чемпионов разгромили «Шахтёр».

И без Гарри Кейна мюнхенцы в полном порядке. Компани доверился опытному и мудрому Томасу Мюллеру. Тот, естественно, забивает меньше англичанина, зато очень круто развивает атаки. Строго говоря, «Бавария» в полном порядке. Можно смело взять П2 + ТБ 2.5 мяча.