«Удинезе» — «Наполи»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Удинезе» — «Наполи».

Ставка: «Наполи» победит за 1.75.

«Наполи» не настолько расстраивает, чтобы давать такой относительно высокий коэффициент. Дело в том, что соперник сейчас в том состоянии, когда рассчитывать на сенсацию не получится. Да, «Удинезе» находится в топ-10 итальянской Серии А, но последняя серия игр совсем не внушает оптимизма.

Клуб из Удине в прошлом туре на выезде обошёл «Монцу» со счётом 2:1. Эта победа стала первой за шесть матчей, то есть с конца октября. При этом хозяева нанесли почти в три раза больше ударов по воротам (27 против 10). Ранее же «Удинезе» уступил «Венеции» (2:3), «Ювентусу» (0:2), «Аталанте» (1:2) и «Дженоа» (0:2), а также сыграл вничью с «Эмполи» (1:1).

То есть, как видно, даже скромным командам клуб многое позволял в собственной штрафной и довольно часто пропускал. Для «Наполи», который проходит непростой отрезок и нуждается в спокойной победе, это весьма подходящий вариант.

Тем более что история противостояний выглядит довольно приятно. «Наполи» одержал семь побед в девяти предыдущих очных встречах и ни разу не проиграл. Пожалуй, это тот случай, когда можно особо не мудрить, воспользоваться подарком от букмекеров и проверить лобовую победу гостей.