«Удинезе» — «Наполи»: эксперты оценили шансы команд

В субботу, 14 декабря, на стадионе «Блюэнерджи» в Удине состоится матч 16-го тура итальянской Серии А «Удинезе» — «Наполи». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 56% вероятности.

Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 5.40 (18% вероятности). Коэффициент на ничейный исход находится в районе 3.70 (26%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Удине не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.12.