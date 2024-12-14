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«Арсенал» — «Эвертон»: назван самый вероятный счёт матча АПЛ

«Арсенал» — «Эвертон»: назван самый вероятный счёт матча АПЛ
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В субботу, 14 декабря, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Эвертон». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение лондонцам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.25, что можно представить как 79% вероятности.

Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 13.50 (около 7% вероятности). На ничейный исход дают коэффициент 6.60 (14%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Эмирейтс». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев (6.80).

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