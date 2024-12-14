«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Арсенал» — «Эвертон».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.73.

Ливерпульский клуб до разгрома «Вулверхэмптона» сидел без побед на протяжении пяти встреч. При этом на данном отрезке у него получилось забить всего лишь один раз. Да и вообще, с реализацией у команды всё не так хорошо. К слову, меньше в АПЛ забил только замыкающий таблицу «Саутгемптон».

А теперь посмотрите на «Арсенал». Да, команда на коне! Победы над «Ноттингем Форест (3:0), «Спортингом» (5:1), «Вест Хэмом» (5:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0) тому подтверждение. На буднях же лондонцы встречались в Лиге чемпионов с «Монако», где выступает Александр Головин, и выиграли со счётом 3:0. Причём счёт мог быть и крупнее.

История личных встреч, кстати, тоже на стороне хозяев. В трёх последних случаях неизменно праздновали победу. «ириски» — одни из худших по набранным очкам на выезде. «Арсенал», напротив, крайне хорош в родных стенах. В предстоящем матче не ожидается ничего, кроме уверенной победы хозяев.