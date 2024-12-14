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«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: прогноз на матч

«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла».

Ставка: обе забьют — нет за 2.15.

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Бирмингемцы сильно испортили выездную статистику в АПЛ. У них три поражения подряд на чужом поле с общим счётом 1:9! Но статистика ничего не стоит без контекста. А он заключается в уровне соперников — «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси». Как ни крути, а «Форест» при всех своих приятных результатах куда менее силён.

«Астон Вилла» с тех пор провела две домашние встречи в АПЛ: хлопнула «Брентфорд» и дожала «Саутгемптон», пропустив всего один мяч за 180 минут. В двух предыдущих турах Лиги чемпионов — 0:0 с «Ювентусом» и 3:2 с «Лейпцигом». В общем, с защитой в последнее время у Эмери порядок.

Почему это важно? «Ноттингем» — худший в АПЛ за четыре прошлых тура по явным голевым моментам. Всего три. С игрой первым номером тут проблемы даже на своём поле, а «Вилла» после битвы в Лейпциге и перелёта в Англию вряд ли покажет свой лучший футбол. Длина скамейки не та. Вырисовывается довольно закрытая игра. Тотал меньше 2.5 гола за 2.00 и «обе забьют — нет» за 2.15 выглядят здорово. Второй вариант, пожалуй, интереснее.

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