«Реймс» — «Монако»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Реймс» — «Монако».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.74.

«Монако», где выступает Александр Головин, колбасит. Победа над «Брестом» (3:2) сменилась поражением от «Бенфики» (2:3), а поражение от «Марселя» (1:2) сменилось победой над «Тулузой» (2:0). На неделе же монегаски выступали в Лиге чемпионов, гостили в Лондоне у местного «Арсенала» и получили безнадёжные 0:3. При этом могли получить даже больше.

Из-за нестабильности, понятное дело, команда несколько утратила прочность своих позиций. В чемпионате Франции уже делит вторую строчку с «Марселем», а в Лиге чемпионов вылетела из топ-8 и спустилась на 16-е место.

Как можно заметить, весь этот отрезок матчей сопровождался большим количеством пропущенных мячей. Регулярные провалы и огрехи обороны далеко не всегда удаётся компенсировать реализацией атакующих футболистов. Отсюда можно сделать вывод, что подопечные Адольфа Хюттера — крайне весёлый коллектив. Тотал больше 2.5 мяча пробить могут.

Единственное, что успокаивает, так это состояние соперника. «Реймс» на выезде разгромил «Гавр» с Далером Кузяевым (3:0), но затем в трёх матчах чемпионата Франции набрал два из девяти возможных очков. В четырёх из пяти прошлых очных встреч «Реймс» и «Монако» на двоих забивали больше двух мячей. С учётом всего вышесказанного, логично ждать повторения тренда. Хозяева не настолько надёжны, чтобы сдержать крепкого оппонента, который наверняка постарается выиграть после неудовлетворительного результата в матче Лиги чемпионов.

С другой стороны, Александр Головин вместе со своими партнёрами возвращаются из Англии, а затем снова проведут какое-то время в дороге. Это всегда потеря в отдыхе и подготовке. Сыграть «на ноль» будет непросто. При таких раскладах ставка на тотал больше 2.5 мяча смотрится перспективно. Альтернатива — Х2 через «обе забьют» за счёт более высокого класса.