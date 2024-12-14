«Россия 25» — Беларусь: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Первого канала

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России предложил ставку на матч Кубка Первого канала «Россия 25» — Беларусь.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.79.

«Конечно, на этом Кубке Первого канала у нашей команды не самый звёздный из возможных составов. Зато козырями сборной России, безусловно, являются дисциплина, самоотдача и та способность к организации скоростных атак, к которой костяк команды из СКА приучен постоянной внутриклубной работой.

Помня о том, как тяжело складывались матчи с белорусами на двух предыдущих Кубках, команда Ротенберга выйдет со столь же серьёзным настроем, который был показан в четверг во встрече с легионерами. Сомнений в победе хозяев практически нет. Зрителей порадует не только исход, но и результативный хоккей. Ведь в белорусском составе тоже много забивных мастеров. Соперники наколотят минимум шесть шайб на двоих», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».