Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Россия 25» — Беларусь: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Первого канала

«Россия 25» — Беларусь: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России предложил ставку на матч Кубка Первого канала «Россия 25» — Беларусь.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.79.

«Конечно, на этом Кубке Первого канала у нашей команды не самый звёздный из возможных составов. Зато козырями сборной России, безусловно, являются дисциплина, самоотдача и та способность к организации скоростных атак, к которой костяк команды из СКА приучен постоянной внутриклубной работой.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Помня о том, как тяжело складывались матчи с белорусами на двух предыдущих Кубках, команда Ротенберга выйдет со столь же серьёзным настроем, который был показан в четверг во встрече с легионерами. Сомнений в победе хозяев практически нет. Зрителей порадует не только исход, но и результативный хоккей. Ведь в белорусском составе тоже много забивных мастеров. Соперники наколотят минимум шесть шайб на двоих», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android