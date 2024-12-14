«Россия 25» — Беларусь: прогноз Анатолия Емелина на игру Кубка Первого канала

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч Кубка Первого канала «Россия 25» — Беларусь.

Ставка: победа «России 25» с форой (-2) за 1.70.

«С креативом и тонкими решениями в атаке у сборной России на этот раз далеко не всё гладко.А перебегать и задавить команду, которую тренирует Квартальнов, намного труднее, чем вялую сборную мира. Поэтому разгромной победы хозяев ждать точно не стоит. Это будет упорный матч с разницей в одну-две шайбы.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала Кубок Первого канала . Кубок Первого канала 14 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

Выиграет, скорее всего, всё-таки Россия. Но без особого блеска и шика. Пять голов будут максимумом результативности для этой игры. Белорусы будут сопротивляться, но против них сыграет фактор усталости. Всё-таки почти все участники нынешнего созыва получают большую нагрузку в своих клубах КХЛ, и на международный турнир в Петербург приехали вымотанными. Это было хорошо видно в четверг, когда подопечные Квартальнова два с половиной периода мучились, вскрывая не самую проблемную оборону Казахстана. Отсутствие свежести подведёт Беларусь и в субботу», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».