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«Манчестер Сити» — «МЮ»: определён фаворит дерби АПЛ

«Манчестер Сити» — «МЮ»: определён фаворит дерби АПЛ
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В воскресенье, 15 декабря, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится центральный матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Несмотря на последние результаты соперников, букмекеры в своих прогнозах дают однозначное предпочтение «горожанам». Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.63, что приблизительно равно 61% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 5.20 — около 18% вероятности. Ничья идёт за 4.10 (22%).

Вместе с тем аналитики уверены, что центральная встреча 16-го тура чемпионата Англии получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

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