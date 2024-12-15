Букмекеры спрогнозировали счёт матча «Ман Сити» — «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье, 15 декабря, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится центральный матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.63, что приблизительно равно 61% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 5.20 — около 18% вероятности. Ничья идёт за 4.10 (22%).

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.80). Следом идёт победа «горожан» 2:1 (7.40), а также точный счёт 1:0 в пользу «Сити» (8.50).