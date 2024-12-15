«Манчестер Сити» — «МЮ»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «МЮ».

Ставка: победа «МЮ» с форой (+1) за 1.90.

Совсем непонятно, почему букмекеры отдают такое большое преимущество подопечным Хосепа Гвардиолы. Да, «Манчестер Юнайтед» немного сбавил свой пыл. Эмоции от смены тренера спали, и появились поражения. После семиматчевой беспроигрышной серии манкунианцы уступили «Арсеналу» (0:2) и «Ноттингем Форест» (2:3). Но не всё так однозначно.

Во-первых, покажите того, кто не проигрывал «Арсеналу». Во-вторых, после этого удалось на характере добыть победу в гостях у «Виктории Пльзень» (2:1) в Лиге Европы. И это несмотря на то, что в последнее время часто чудит голкипер «красных дьяволов» Андре Онана. Настроение должно быть рабочее, а преимущества в свежести соперник не получит, поскольку тоже был на выезде.

Если не считать игры с «Арсеналом», когда футболисты «Манчестер Юнайтед» забить не сумели, они демонстрируют солидную результативность. В четырёх из шести матчей под руководством Рубена Аморима отличались не менее двух раз. С учётом нестабильности и непредсказуемости «Манчестер Сити» вполне могут отличиться снова. И не один раз!

Тем более что даже с проблемным Эриком тен Хагом у «МЮ» получалось доставлять неприятности банде Хосепа Гвардиолы. В последних двух очных встречах «Манчестер Юнайтед» не проигрывал «Манчестер Сити» в основное время. Лишил Гвардиолу Кубка Англии и был очень близок к тому, чтобы лишить ещё и Суперкубка Англии.

На таком фоне мы бы подумали над победой «МЮ» с плюсовой форой. Даже если он и проиграет в один мяч, произойдёт возврат ставки. Другой перспективный вариант — индивидуальный тотал гостей больше 1 мяча. Как минимум на один гол наиграть они должны, а это уже возврат. Но нестабильная оборона «Сити», пропустившая девять раз за пять последних игр, может пропустить больше.