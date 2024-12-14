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Казахстан — сборная мира КХЛ: ставка Анатолия Емелина на игру Кубка Первого канала

Казахстан — сборная мира КХЛ: ставка Анатолия Емелина на игру Кубка Первого канала
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч Кубка Первого канала Казахстан – сборная мира.

Ставка: ТМ 5.5 за 2.95.

«Даже после безоговорочного поражения от сборной России команду легионеров не стоит сбрасывать со счетов. Их бессилие в четверг стало следствием старания русских хоккеистов, которые действовали с максимумом дисциплины, самоотдачи и скоростного креатива. Против Казахстана иностранцам будет намного проще. Кинэн включит свои знаменитые мотивационные способности. Да и какая-то сыгранность звеньев и связок появится.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 18:30 МСК
Казахстан
Не начался
Сборная мира КХЛ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если сборная мира КХЛ выдаст хотя бы 70% такого давления, которое принесло победу в четверг белорусам, она тоже обыграет казахстанцев. Всё-таки подопечным Болякина объективно не хватает мастерства, да и физические кондиции неидеальны. Вряд ли зрители матча увидят больше пяти заброшенных шайб, но сомнений в победе легионеров почти нет», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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