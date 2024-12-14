Казахстан — сборная мира КХЛ: ставка Анатолия Емелина на игру Кубка Первого канала

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч Кубка Первого канала Казахстан – сборная мира.

Ставка: ТМ 5.5 за 2.95.

«Даже после безоговорочного поражения от сборной России команду легионеров не стоит сбрасывать со счетов. Их бессилие в четверг стало следствием старания русских хоккеистов, которые действовали с максимумом дисциплины, самоотдачи и скоростного креатива. Против Казахстана иностранцам будет намного проще. Кинэн включит свои знаменитые мотивационные способности. Да и какая-то сыгранность звеньев и связок появится.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала Кубок Первого канала . Кубок Первого канала 14 декабря 2024, суббота. 18:30 МСК Казахстан Не начался Сборная мира КХЛ Кто победит в основное время? П1 X П2

Если сборная мира КХЛ выдаст хотя бы 70% такого давления, которое принесло победу в четверг белорусам, она тоже обыграет казахстанцев. Всё-таки подопечным Болякина объективно не хватает мастерства, да и физические кондиции неидеальны. Вряд ли зрители матча увидят больше пяти заброшенных шайб, но сомнений в победе легионеров почти нет», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».