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Казахстан — сборная мира КХЛ: ставка Владимира Плющева на встречу Кубка Первого канала

Казахстан — сборная мира КХЛ: ставка Владимира Плющева на встречу Кубка Первого канала
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч Кубка Первого канала Казахстан — сборная мира КХЛ.

Ставка: победа Казахстана в матче за 6.90.

«В стартовом матче Кубка Первого канала сборная мира КХЛ не впечатлила от слова совсем. Ни скоростей, ни хороших комбинаций, ни силовых приёмов. Главное, что в игре легионеров вообще не просматривалось желания. По льду они двигались, как участники Матчей звёзд. С таким настроем на международном турнире ловить нечего.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 18:30 МСК
Казахстан
Не начался
Сборная мира КХЛ
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П2

Казахстан, наоборот, в четверг понравился. Игроки из лиг второго ранга (ВХЛ, чемпионат Казахстана) самоотверженно и дисциплинированно отбивались от белорусов, старались создать что-то острое в атаке. Да, в концовке силы у них кончились, но только потому, что соперник прибавил до максимума. А от вялой сборной мира казахстанцы с такой крепкой организацией игры в обороне могут и отбиться. Ставил бы на победу Казахстана с разницей в пару шайб и тоталом больше пяти заброшенных. Голкиперы команды легионеров «умеют» пропускать сериями после не самых сложных бросков», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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