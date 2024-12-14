«Райо Вальекано» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Реал».

Ставка: обе забьют за 1.88.

«Реал» сыграл превосходный матч с «Аталантой», забили Мбаппе, Беллингем, Винисиус. Но череда травм и постоянно заполняющийся лазарет не отпускают «Реал» в нынешнем сезоне, Килиан Мбаппе, к сожалению, получил мышечное повреждение и пропустит этот матч.

«Реалу» всегда непросто играть против «Райо», команды бегущей, очень агрессивной. В нынешнем сезоне «Райо» — команда-середнячок, но при этом она дома забила и «Атлетико», и «Барселоне», и «Атлетику». В общем, командам, которые умеют играть в обороне и знают, как это делать.

У «Реала», как мы видим, в обороне не всё удачно складывается, не так надёжно «Реал» выглядит в защите, как в лучших своих образцах. Поэтому мне кажется, что хороший вариант на эту встречу — обе забьют за 1.88. «Райо» в последних пяти домашних матчах с «Реалом» не забил только в одном», — приводит слова Генича «РБ Спорт».