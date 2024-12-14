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«Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

«Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» за 1.60.

«Райо Вальекано» выступает нестабильно, чередуя победы и поражения. К матчу с «Реалом» команда подходит с двумя победами подряд: над «Валенсией» (1:0) в чемпионате и «Унионистасом» (3:2) в Кубке Испании. Однако поражения от «Атлетика» Бильбао и «Севильи» показывают, что коллектив испытывает трудности против соперников с более именитым составом.

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сливочные» находятся в хорошей форме. Победы над «Жироной» (3:0) и «Аталантой» (3:2) подтверждают это. Несмотря на недавнее поражение от «Атлетика» Бильбао (1:2), команда сохраняет уверенное положение в турнирной таблице чемпионате. «Королевский клуб» всего на два очка отстаёт от «Барселоны», имея игру в запасе.

Для «сливочных» это уникальная возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании, тем более что лидеры «Реала» Винисиус Жуниор и Родриго набрали хороший ход. Для этого нужна победа. На неё и поставим», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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