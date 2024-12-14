«Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на встречу Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.40.

«Реал» к этому матчу явно подходит в хорошем настроении. Пару дней назад он провёл важную встречу в Лиге чемпионов – с «Аталантой». Ситуация в таблице у мадридцев почти критическая, и им обязательно нужно было выигрывать. В итоге – 3:2 в пользу команды Анчелотти. Беллингем провёл отличный матч, забил. Также отличились Мбаппе и Винисиус. Француз, правда, ещё в первом тайме получил травму. Сейчас он вряд ли сыграет.

Но «сливочные» выиграли, а это главное. Им нужно возвращать уверенность в себе. В последнее время они чередовали разные результаты, часто проигрывали, в основном в ЛЧ. Но и в Примере клуб терял очки недавно – проиграл «Атлетику» в одном из последних туров (1:2). Но сильно повезло «Королевскому клубу», что лидирующая «Барселона» тоже начала часто терять очки. Так что разрыв между ними сейчас минимален – два очка. И это у «Реала» ещё есть игра в запасе.

«Райо Вальекано» же идёт в середине таблицы, уже привычно. Главное для клуба – не опуститься в зону вылета. И пока он эту задачу выполняет. С 19 очками располагается на 12-м месте. Хотя отрыв от преследователей у него не такой большой. Проиграв сегодня, «Вальекано» рискует опуститься на 15-е место.

В последних двух матчах «Райо Вальекано» выигрывал – у «Валенсии» в Ла Лиге (1:0) и «Унионистаса» в Кубке Испании (3:2). Но вот до этого у него шла мини-серия поражений, в которой в том числе были неудачи с «Севильей» (0:1) и «Лас-Пальмасом» (1:3).

В общем я тут уверен в успехе «Реала». Но играть в гостях у «Райо Вальекано» не так просто. Мадридцы ещё и приедут после тяжёлого матча в Лиге чемпионов. Так что сухой победы команды Анчелотти точно не жду.

Мой выбор на эту игру – победа «Реала» со счётом 2:1 с котировкой 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».