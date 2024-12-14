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«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.01.

«Арсенал» одержал довольно комфортную победу над «Монако», перед этим в чемпионате был тяжелейший матч с «Фулхэмом». И вот приезжает «Эвертон» — команда, которая провела три сухие встречи в последних четырёх турах. Оборона команды меняется, и уверенная победа над «Вулверхэмптоном» в прошлой игре как раз об этом говорит.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Важно, что «Эвертон» пропустил прошлый тур — матч с «Ливерпулем» отменили из-за непогоды. Поэтому у игроков клуба будет гораздо больше свежести, чтобы отбивать массированные атаки «Арсенала». Думаю, что в такой ситуации второй тайм станет ключевым, а в первом будет борьба с сопротивлением гостей. Поэтому вторая половина станет самой результативной», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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