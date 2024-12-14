«Арсенал» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 14 декабря

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Эвертон».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) мяча за 1.70.

«Арсенал» и «Эвертон» сыграют в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Для меня тут фаворит очевиден. «Канониры» намного сильнее своего соперника. «Ириски» пока тяжело проводят сезон – вероятно, тут им не на что рассчитывать.

В прошлом туре АПЛ «Эвертон» добыл важный результат – обыграл «Вулверхэмптон». Но клуб из Ливерпуля не просто победил, он сделал это с крупным счётом 4:0. Уверенно тогда «ириски» стартовали, к 33-й минуте уже вели 2:0. Исход был предрешён.

Таким образом, команда Дайча смогла прервать свою серию неудач, которая уже насчитывала пять матчей. За этот период «Эвертон» уступил двум разным по уровню соперникам – 0:1 от «Саутгемптона» и 0:4 от «Ман Юнайтед». Сыграл вничью клуб с «Фулхэмом» (1:1), «Вест Хэмом» и «Брентфордом» (0:0 оба раза).

Из-за недавней серии неудач рассчитывать на высокое расположение в таблице подопечным Дайча не приходилось. Сейчас они чуть поправили ситуацию, немного оторвались от зоны вылета. Впрочем, с 14 очками «Эвертон» всё ещё идёт низко – на 15-й строчке.

А вот «Арсенал» продолжает борьбу в верхушке таблицы АПЛ. В прошлом туре произошло важное событие – «Ливерпуль» потерял очки. Для «канониров» это был шанс сократить отставание от лидера. Однако команда Артеты не смогла им воспользоваться – сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1), не додавив соперника в атаке.

С 29 очками «пушкари» теперь идут третьими – «Челси» как раз в прошлом туре победил и чуть оторвался от них, на два очка. Преследователи тоже «не дремлют». Хотя ниже «Арсенала» сейчас идёт «Ман Сити», рассчитывать на победы которого сейчас сложно.

На неделе «канониры» ещё играли с «Монако» в Лиге чемпионов. Это была важная игра, с монегасками они стояли рядом друг с другом в верхней части таблицы. Но особой борьбы в их противостоянии не было в итоге. «Арсенал» был намного сильнее, выиграл он 3:0.

Собственно, с большой вероятностью выиграют хозяева поля и сейчас. «Эвертон» находится далеко не в лучшей форме, чередует он разные результаты, только что шёл на серии без побед. Может быть, «канониры» сами будут не в лучшем физическом состоянии после матча в ЛЧ. Но всё равно подопечные Артеты должны в такой игре одерживать победу.

Ставлю на победу «Арсенала» с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 1.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».