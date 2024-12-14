«Удинезе» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Удинезе» — «Наполи».

Ставка: победа «Наполи» 2:1 за 7.80.

«Удинезе» примет дома «Наполи» в рамках 16-го тура итальянской Серии А. Я тут уверен в успехе гостей, даже несмотря на их последние неудачи.

Дважды «Наполи» играл с «Лацио» за последнюю неделю и оба раза проиграл. Сперва римляне выбили соперника из Кубка Италии – 1:3. А затем из-за «Лацио» команда Конте ещё и лишилась лидерства в Серии А. Проиграв 0:1, «Наполи» опустился на второе место. Его опередила «Аталанта». Да, между ними пока всего два очка. С другой стороны, бергамаски выступают очень успешно, только выигрывают, по крайней мере, в чемпионате. А неаполитанцы недавно теряли очки в противостояниях с ними же (0:3) и с «Интером» (1:1).

«Удинезе» тоже добился важного результата в прошлом туре, только в положительном ключе. Клуб обыграл «Монцу» со счётом 2:1. Так прервалась серия без побед «зебр», которая составляла пять встреч. Причём за этот период больше было именно поражений. Команда не справлялась и с равными соперниками – 2:3 с «Венецией», 1:1 с «Эмполи» и 0:2 с «Дженоа». Сейчас в таблице Серии А «Удинезе» идёт не так низко – на девятом месте. Но продолжая терять очки, что происходило в последние месяцы, клуб точно рискует сильно опуститься.

И тут я не верю в чудо для «зебр». «Наполи» превосходит их в уровне, у него играют звёздные и топовые футболисты. Да, в двух матчах неаполитанцы проиграли «Лацио» только что. Но думаю, это только сильнее мотивирует команду Конте сейчас. Тем более соперник явно не сможет оказать равного сопротивления.

Так что ставлю на победу «Наполи» со счётом 2:1 – котировка 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».