«Ювентус» — «Венеция»: ставка Эльвина Керимова на игру Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Венеция».

Ставка: победа «Ювентуса» и ТМ 3.5 за 1.97.

«В 16-м туре Серии А состоится игра «Ювентуса» и «Венеции». Туринцы одержали важнейшую победу в Лиге чемпионов на днях — 2:0 с «Манчестер Сити». Команда Мотты забила дважды во втором тайме — отличились Маккенни и Влахович. Но главное, что «Ювентус» снова не пропустил. Если вот брать чемпионат, то там он, в принципе, мало пропускает, чаще играет вничью, чем побеждает. В турнире клуб ещё ни разу не уступил.

Сейчас «Юве» играет дома с последней командой в таблице. Конечно, туринцы — явные фавориты. «Венеция» же, как и любая команда Франческо, старается играть в симпатичный футбол. Но команда у неё всё-таки очень слабая. Поэтому тяжело приходится «Венеции». Всего две победы в сезоне у неё. Мало команда забивает, меньше гола в среднем за встречу. Тяжело претендовать ей на успех. В прошлом туре «Венеция» сыграла вничью с «Комо», вела в счёте, потом уступала, но смогла сравнять.

Вообще, в последних пяти турах у «Венеции» нет побед. Я думаю, что «Ювентус», конечно, своё возьмёт. Но выберу комбинированную ставку, в которой есть победа «старой синьоры», и не разгромная, скорее всего, потому что «Юве» редко забивает больше трёх мячей, и ещё очень мало сам пропускает. «Венеция» же редко прямо проигрывает в одну калитку с большой разницей. Мне кажется, подходит тут комбинированная ставка — победа «Ювентуса» и общий тотал голов меньше 3.5 с коэффициентом 1.97», — приводит слова Керимова «Ставка ТВ».