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«Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.60.

«Ливерпуль» пропускал тур, и любопытно, как этот фактор окажет влияние на чемпионскую гонку. Но среди недели была игра с «Жироной», где случилась победа на классе. Первый тайм доставил много проблем «Ливерпулю», но большой матч провёл вернувшийся Алисон. Во втором тайме всё решил один пенальти, но в целом это было довольно солидное выступление команды Арне Слота.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фулхэм» в прошлом туре сыграл вничью с «Арсеналом». Команда постоянно забивает начиная с августа, когда было сухое поражение от «Манчестер Юнайтед», хоть все эти матчи и складывались по-разному.

Можно вспомнить, что «Фулхэм» — одна из четырёх команд, которая побеждала на «Энфилде» за последние несколько лет. Но мне кажется, что перевес будет за «Ливерпулем». Однако не представляется, что будет сухая победа в игре с очень острым «Фулхэмом». Поэтому думаю, что просматривается ставка на выигрыш хозяев и обе забьют», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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