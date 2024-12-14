«Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.60.

«Ливерпуль» пропускал тур, и любопытно, как этот фактор окажет влияние на чемпионскую гонку. Но среди недели была игра с «Жироной», где случилась победа на классе. Первый тайм доставил много проблем «Ливерпулю», но большой матч провёл вернувшийся Алисон. Во втором тайме всё решил один пенальти, но в целом это было довольно солидное выступление команды Арне Слота.

«Фулхэм» в прошлом туре сыграл вничью с «Арсеналом». Команда постоянно забивает начиная с августа, когда было сухое поражение от «Манчестер Юнайтед», хоть все эти матчи и складывались по-разному.

Можно вспомнить, что «Фулхэм» — одна из четырёх команд, которая побеждала на «Энфилде» за последние несколько лет. Но мне кажется, что перевес будет за «Ливерпулем». Однако не представляется, что будет сухая победа в игре с очень острым «Фулхэмом». Поэтому думаю, что просматривается ставка на выигрыш хозяев и обе забьют», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».