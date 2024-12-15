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«Милан» — «Дженоа»: эксперты оценили шансы команд

«Милан» — «Дженоа»: эксперты оценили шансы команд
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15 декабря состоится встреча 16-го тура Серии А. На стадионе «Сан-Сиро» в Милане местный «Милан» примет «Дженоа». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.42, что приблизительно равно 68% вероятности.

Победа «Дженоа» оценивается коэффициентом 9.80 — это около 10%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.50, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Милан» — «Дженоа» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

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