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«Милан» — «Дженоа»: прогноз на матч чемпионата Италии

«Милан» — «Дженоа»: прогноз на матч чемпионата Италии
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Дженоа».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.22.

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На этой неделе дома «Милан» не без труда победил «Црвену Звезду» (2:1), которая в семи предыдущих турах Лиги чемпионов пропустила 19 мячей. У «россонери» мало что получается в атаке. В 14 встречах в чемпионате Италии они забили только 24 гола (в среднем 1,7 за матч).

Тем временем «Дженоа» возглавил Патрик Виейра. Под его руководством команда провела три матча, в которых сыграла вничью с «Кальяри» (2:2) и «Торино» (0:0), а также победила «Удинезе» (2:0). Назначение легендарного француза заметно взбодрило футболистов.

Качество футбола пока что ниже среднего, но главное — получается цепляться за очки. В неудовлетворительном тонусе пребывает недавно подписанный клубом из Генуи Марио Балотелли. Виейра выпускает его в самой концовке. Глядишь, со временем форвард наберёт форму.

С «Дженоа» у «Милана» точно возникнут трудности. У «грифонов» слабая атака, зато оборона действует слаженно. В предыдущих шести играх Серии А пропустили только четыре гола. Предлагаем проверить ТМ 2.5 мяча.

В начале сезона генуэзцы отняли очки у «Интера» (2:2) и «Болоньи» (2:2). На матчи с клубами из верхней части турнирной таблицы они настраиваются хорошо. Победить «россонери» вряд ли получится, но за ничью зацепиться шансы неплохие. Эмоциональный подъём от назначения Виейра поможет.

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