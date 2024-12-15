«Вашингтон» — «Баффало»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Баффало».

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.15.

«Кэпиталз» выиграли 20 из 28 матчей. Накануне на выезде победили «Коламбус» (2:1 ОТ). У «Баффало» до некоторого времени тоже неплохо шли дела, но после отличного отрезка наступила жуткая чёрная полоса. «Сэйбрз» проиграли все восемь предыдущих встреч. Пять из поражений потерпели в основное время. В результате спустились на 14-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Не в последнюю очередь плохие результаты связаны с тяжёлым календарём. С другой стороны, домашних игр хватало, да и уровень соперников ниже не становится. Наоборот, впереди два выезда к лидерам — сначала в Вашингтон, затем в Торонто.

На последнем отрезке сезона подопечные Линди Раффа много пропускают — в восьми встречах в основное время получили 27 шайб. То есть в среднем за игру они получают в районе трёх-четырёх шайб. Можно смело взять лобовую победу «Вашингтона». Он видится явным фаворитом.

Чаще «столичных» не забивает ни одна команда лиги. В 28 матчах отгрузили 111 шайб, в среднем почти четыре за игру. Отсутствие Овечкина на результативности никак не сказывается. Он может со спокойной душой довести дело до полного восстановления. Это приоритет №1 для клуба и болельщиков.