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Колби Ковингтон — Хоакин Бакли: когда бой, кто фаворит

Колби Ковингтон — Хоакин Бакли: когда бой, кто фаворит
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В ночь с 14 на 15 декабря мск в Тампе (США) состоится турнир UFC on ESPN 63. В его главном бою в полусреднем весе сразятся Колби Ковингтон и Хоакин Бакли. Поединок начнётся ориентировочно в 8:30 мск.

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC on ESPN 63, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.37 на Бакли, а на победу Ковингтона дают 3.20. На досрочное завершение боя можно поставить с коэффициентом 1.88, а полный бой идёт за 1.86. На нокаут от любого из бойцов предлагают коэффициент 2.30, болевой или удушающий оценили в 8.50.

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