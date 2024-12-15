Колби Ковингтон — Хоакин Бакли: прямая трансляция главного боя UFC on ESPN 63

В ночь с 14 на 15 декабря мск в Тампе (США) состоится турнир UFC on ESPN 63. В его главном бою в полусреднем весе сразятся Колби Ковингтон и Хоакин Бакли. Поединок начнётся ориентировочно в 8:30 мск.

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC on ESPN 63 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.37 на Бакли, а на победу Ковингтона дают 3.20. На досрочное завершение боя можно поставить с коэффициентом 1.88, а полный бой идёт за 1.86. На нокаут от любого из бойцов предлагают коэффициент 2.30, болевой или удушающий оценили в 8.50.