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«ПСЖ» — «Лион»: прогноз на матч чемпионата Франции

«ПСЖ» — «Лион»: прогноз на матч чемпионата Франции
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Лион».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.75.

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«Лион» претендует как минимум на место в тройке лучших. Набрал приличный ход в Лиге 1, не проигрывает на протяжении девяти туров, добыв на этом отрезке шесть побед. Внушительно! Кроме того, у клуба ещё и с реализацией всё неплохо. К 15-му туру в чемпионате больше него забили только две команды, которые идут в топ-2.

Преимущества в свежести лионцы не получат, поскольку в четверг выступали в Лиге Европы. Однако эйфория от результатов может перекрыть усталость. В конце ноября они разгромили на выезде азербайджанский «Карабах» (4:1), а на этой неделе дома разобрались с немецким «Айнтрахтом» (3:2), хотя даже пропустили первыми. Такое обычно бодрит.

По крайней мере, без гола футболисты «Лиона» остаться не должны. Результативность у них на высоком уровне. Забитые мячи есть, и их много. Причём с соперниками разного калибра. «ПСЖ», как мы уже сказали, последние две встречи отыграл «на ноль», но это не должно туманить глаза.

Кто бы ни вышел в стартовом составе — Сафонов или Доннарумма, надёжности в обороне клубу не хватает. ОЗ + ТБ 2.5 гола идёт за 1.75. Этот вариант заходил в трёх предыдущих очных встречах.

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